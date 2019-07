Autisme : un supermarché pour faire ses courses dans le calme

Le supermarché est un lieu bruyant et parfois oppressant pour de nombreuses personnes autistes. Mais dans un supermarché de l'Oise, tous les mardis après-midi et pendant deux heures, il n'y a plus de musiques, plus d'annonces commerciales au micro et les lumières sont tamisées. Le magasin reste ouvert à tous les clients, mais s'adapte en particulier aux personnes autistes ou en situation de handicap.

Une association à l'origine du projet

C'est l'association Éclosion bleue qui a proposé ce projet au supermarché de l'Oise. Et depuis le lancement de l'opération il y a un mois, 50 autistes sont venus. Laetitia Gallet et son fils Nolan sont attirés par ce dispositif. "Son champ de vision est plus élargi. Il est curieux. Il voit qu'il n'y a pas trop de monde, donc c'est vrai que je le sens plus disposé à rester un peu plus longtemps dans un magasin", explique la mère de famille au micro de France 2. Après cette première expérience, l'association Éclosion bleue envisage aujourd'hui de contacter d'autres supermarchés.