Aidants familiaux : plusieurs associations proposent, dans un Livre Blanc, la création d'un statut de salarié-aidant

Plusieurs associations proposent dans un livre blanc, publié jeudi 1er octobre, la création d'un statut de salarié-aidant pour favoriser l'"inclusion" de façon "équitable et durable" des Français qui doivent s'occuper d'un proche âgé dépendant ou en situation de handicap. Alors que le gouvernement permet depuis jeudi aux personnes soutenant un proche de demander à bénéficier d'un congé indemnisé de trois mois, les associations Interfacia, Responsage, Le Lab RH notamment, spécialisées sur cette question, font ainsi 10 propositions pour faciliter la vie des salariés-aidants.

Parmi ces propositions, la création d'une politique de l'accès à l'emploi. Les associations préconisent le développement "auprès de Pôle Emploi d'une expérimentation pour l’accompagnement du retour à l’emploi des aidants actifs". Elles proposent aussi que ce retour à l'emploi soit soutenu "administrativement, logistiquement et financièrement".

Intégrer le dialogue social le sujet des salariés-aidants

Autre proposition, l'intégration dans le dialogue social du sujet des salariés-aidants avec comme principal objectif, "encourager les partenaires sociaux à généraliser les aides concrètes" au niveau des branches professionnelles. Plus concrètement, permettre aux salariés-aidants plus de souplesse dans l'organisation de leur travail : aménagement des horaires individualisés ou du temps de travail en fonction des besoins, souplesse dans les modalités et conditions de prise de congés, d’autorisation d’absence, de télétravail.

Enfin, les associations demandent une implication de la médecine du Travail en introduisant dans les visites médicales des services de santé au travail "un questionnement sur la situation d’aidant ou non d’un salarié". Selon le nouveau baromètre "Aider et Travailler" rendu public lundi, une très grande majorité de salariés (80,9 %) estime que leur statut d'aidant pose un problème, notamment sur l'organisation du travail de l'équipe, même si 63,1%, soulignent que cela joue positivement sur la cohésion d'équipe.