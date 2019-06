Affaire Lambert : comment la bataille judiciaire est-elle financée ?

En plus des questions morales et éthiques posées par le maintien en vie de Vincent Lambert, la bataille judiciaire qui sévit depuis une dizaine d'années entre les membres de la famille de cet infimier en état végétatif a un coût non négligeable. Pour aider Rachel lambert, la femme de Vincent, à assumer les coûts financiers de ces procédures, une cagnotte participative a été lancée. Du côté des parents de Vincent Lambert, c’est la Fondation Jérôme Lejeune qui paie… Cette dernière a indiqué leur verser 100 000 euros par an pour payer les frais d’avocat.

Qu’est-ce que la fondation Jérôme Lejeune ?

C’est une fondation reconnue d’utilité publique depuis 1996 qui poursuit l’œuvre du Professeur Jérôme Lejeune, un célèbre généticien. C’est l’un des découvreurs de la trisomie 21 en 1959. Grand catholique, c’était un ami du pape Jean-Paul II, connu pour avoir milité contre l’avortement, notamment au moment de la loi Veil. A sa mort en 1994 une fondation est créée à son nom. Elle soutient la recherche pour les maladies comme la trisomie 21, mais pas seulement. Comme Jérôme Lejeune, la fondation est aussi anti-avortement et anti-euthanasie.

Pourquoi est-elle considérée « controversée » ?

À cause de ses positions, la fondation Jérôme Lejeune est loin de faire l’unanimité. Chaque année, la fondation participe activement à « la marche pour la vie » des rassemblements anti-avortement. Il y a 2 ans, elle a même suscité la colère d’une partie de la communauté scientifique. 146 médecins et chercheurs ont signé une pétition dans le journal Le Monde. Ils reprochaient à la fondation de systématiquement bloquer la recherche sur l’embryon en multipliant les procédures judiciaires.

Pourquoi la fondation soutient-elle les parents de Vincent Lambert ?

Vincent Lambert est devenu le symbole du débat sur la fin de vie en France. Pas étonnant que cette fondation pro-vie ait décidé de s’y intéresser. Jean-Marie Le Méné, son président, accompagne les parents Lambert depuis plusieurs années. Malheureusement il n’a pas souhaité nous répondre. Jean-Marie le Méné est le gendre du Professeur Lejeune, il a épousé l’une de ses filles. Il est lui aussi très conservateur, et présent chaque année aux marches pour la vie. C’est grâce à lui que la fondation est devenue l’un des piliers du mouvement pro-vie en France.

Une aide financière à des fins de lobbying ?

100 000 euros par an pour payer les avocats, c’est un atout majeur. Car ce qui caractérise l’affaire Vincent Lambert, c’est la multitude des recours judiciaires lancés par les parents. Et pour multiplier tous ces recours, il faut beaucoup d’argent. On peut supposer que sans cette aide financière, le combat des parents de Vincent Lambert n’aurait pas pu aller aussi loin… Du côté de la Fondation, au-delà du cas Vincent Lambert, cette affaire très médiatique permet de faire vivre leurs positions anti-euthanasie.

Comment l’autre camp (la femme et le neveu) finance t-il les procédures ?

A notre connaissance, ils ne sont pas soutenus financièrement par une association ou une fondation. C’est pour ça qu’il y a quelques semaines, un ancien ami de Vincent Lambert a lancé un appel aux dons.

Depuis 2015, il existe une cagnotte en ligne pour aider Rachel Lambert, sa femme, et grâce à l’appel lancé par cet ami, elle a reçu beaucoup de dons, plus de 1800 personnes y ont participé. Si on fait des estimations, avec un don moyen d’une vingtaine d’euros par personne, ils auraient récolté pour l’instant autour de 40 000€. C’est un beau résultat mais c’est bien en dessous de l’aide reçue par les parents de Vincent Lambert.