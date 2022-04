Accessibilité : entre avancées et progrès à faire pour les personnes en fauteuil

B. Aparis, M. Anglade, C. Lecocq

Damien Meyer, habitant de Maizières-Lès-Metz (Moselle), ne peut ni aller à la boucherie, ni aller acheter son pain. Une grande partie des commerces ne lui est pas accessible. Sur les passages piétons, il ne peut pas monter sur le trottoir, trop haut. Mêmes problèmes à quelques kilomètres de là pour Suzanne Barbenson, à Vitry-sur-Orne (Moselle). Elle est obligée d’emprunter la route pour aller faire ses courses. "On l’a intégré dans nos réflexions habituelles. Donc chaque fois qu’on rénove, on refait aux normes", rapporte le maire, Luc Corradi.

Un million de personnes à mobilité réduite en France

Dans ce village de 3 000 habitants, il y a eu des avancées. Comme une rampe qui mène à la mairie. Dans le centre social, les Anciens se retrouvent chaque semaine. Dans le bâtiment rénové, le passage des portes a été élargi, le bar mis à hauteur de fauteuil et les toilettes plus spacieuses. En France, 12 millions de personnes sont touchées par un handicap et près d’un million ont une mobilité réduite.