Une Polonaise accouche de sextuplés

En Pologne, une femme a donné naissance à des sextuplés. Les enfants sont nés grand prématurés mais tous se portent bien, comme leur mère.

Une Polonaise, déjà mère d'un enfant, a donné lundi naissance à six bébés à Cracovie, a annoncé lundi l'hôpital universitaire dans cette ville du sud de la Pologne.

L'accouchement s'est fait par césarienne, à la 29e semaine de grossesse. Les enfants, quatre filles et deux garçons, pèsent chacun environ un kilo, selon le service de presse de l'établissement.

La grande prématurité, le risque des grossesse multiples

Nés entre la 28e et la 32e semaine d'aménorrhée, les six bébés sont de grands prématurés. Les futures mères portant plus d'un bébé courent un risque accru d'accoucher avant terme. Les grossesses gémellaires ont un taux de prématurité cinq à dix fois supérieur aux grossesses uniques, et l'accouchement prématuré est quasiment systématique en cas de grossesse triple ou plus.

La mère et les enfans en pleine forme

"Aussi bien la mère, une femme de moins de 30 ans, que les enfants se portent bien", a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'hôpital en annonçant de plus amples informations mardi.

Selon les médecins de Cracovie, la naissance de sextuplés, un évènement extrêmement rare, arrive dans le monde une fois sur 4,7 milliards d'accouchements.

Le président polonais Andrzej Duda a félicité les parents. "Il s'agit du premier cas du genre en Pologne", a-t-il souligné sur son compte twitter.