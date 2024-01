Pénurie de médecins : la situation à la maternité du CHU de Lille "choque", selon un médecin du collectif Inter-Hôpitaux

"Quand ça se passait dans des petites maternités, ça passait inaperçu, là ça choque", a estimé vendredi 12 janvier sur franceinfo Jean-Luc Jouve, chirurgien-pédiatre, président de la commission médicale d'établissement de l'AP-HM à Marseille et membre du collectif Inter-Hôpitaux, alors que la plus grande maternité française, la maternité du CHU de Lille, transfère ses patientes et leurs bébés vers d’autres hôpitaux de la région ou de Belgique à cause du manque de médecins.

"Là, ça passe moins inaperçu et ça choque", a souligné le médecin, qui explique que "c'est pourtant notre quotidien". "Nous sommes tout le temps sur la corde raide. Nous n'avons aucune marge de manœuvre".

"Nous sommes dans l'incompréhension"

"La situation hospitalière ne fait que continuer à s'aggraver", a-t-il poursuivi. Invité à réagir à la nomination de Catherine Vautrin comme ministre du Travail et de la Santé, Jean-Luc Jouve se demande "si le capitaine qui va être à la barre de cet énorme navire est à la mesure de la tâche énorme qu'il y a en face".

"On comprend mal une stratégie de mettre en place une personne qui soit à distance de ces sujets. Nous sommes dans l'incompréhension, nous dans les hôpitaux, quand on voit le casting qu'on nous propose", a-t-il terminé.