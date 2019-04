Grenoble : un chirurgien suspendu par l'Ordre des médecins

Malgré son ostéoporose, Gracieuse Masciave a été opérée du dos en 2015. Quatre ans plus tard, les séquelles sont omniprésentes et la douleur incessante. Après de multiples signalements et une enquête de la Sécurité sociale, le Conseil national de l'Ordre des médecins vient de suspendre le chirurgien à l'origine de l'intervention. La CPAM (caisse primaire d'assurance maladie) évoque une cinquantaine de patients exposés à "un risque injustifié et à un comportement gravement fautif".

Le chirurgien conteste

Cette décision provisoire vient conforter Édouard Bourgin, avocat de victimes présumées. "Mon cabinet aujourd'hui, vient rajouter quatre ou cinq patients, dont deux sont en chaise roulante et deux autres amputés. C'est un scandale de santé publique locale", déplore l'avocat. Mercredi 10 avril, le chirurgien incriminé conteste toutes les accusations, il n'a jusqu'à présent jamais été condamné.

