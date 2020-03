Esthétique : le business juteux de la greffe de cheveux

La calvitie est un complexe pour beaucoup d'hommes. Alors, le marché de la greffe de cheveux est en pleine expansion. Mais cet acte médical est devenu un business comme les autres. Aujourd'hui, des dizaines de cliniques proposent des greffes à des prix très différents et avec des méthodes très variées. Un journaliste de France 2 s'est fait passer pour un client et a pris rendez-vous avec une agence qui propose des opérations à bas coût en Turquie.

Une différence de prix difficile à justifier

Dans un bureau parisien, un consultant effectue des mesures et après trente minutes, le verdict tombe. Deux opérations sont proposées : une à 2 000 € réalisée par des techniciens et une autre à 4 000 € effectuée par des médecins. Une différence de tarif que le consultant tente de justifier comme il peut. Mais même durant une greffe réalisée par un médecin, l'opération est souvent réalisée par un robot et il existe des ratés.