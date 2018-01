VIDEO. Une "épidémie de cancers" autour d'une friche industrielle inquiète les riverains

A Romainville, le potager local fournissait les riverains en fruits et légumes. Ceux-ci croyaient manger sainement, mais ils s'empoisonnaient, certains en sont convaincus, avec "des légumes forcément gorgés de métaux et de trichlo". En lisière d'une ancienne usine, "Envoyé spécial" a rencontré des habitantes d'un quartier gangrené par la pollution industrielle. Extrait.

Le trichloréthylène et le benzène, des solvants utilisés dans l'usine Wipelec, fermée en 2008, ont migré au-delà du site industriel. Ils remontent dans l'air des maisons sous forme de gaz, et infiltrent les sols. Bernard s'occupait du potager. Il est récemment décédé d'un cancer du rein. Un cancer typique du trichloréthylène, le même polluant qu'au collège de Vincennes, évacué en urgence en novembre 2017.

"On va aux enterrements, et on se demande qui est le prochain"

Catherine est amère : "On va aux enterrements, et on se demande qui est le prochain." L'Agence régionale de santé a lancé une étude épidémiologique, mais Catherine a préféré dresser sa propre liste en faisant du porte-à-porte. Cancers du foie, des reins, des poumons, leucémies, mais aussi AVC, problèmes d'asthme… "Vingt et une personnes sont décédées, affirme-t-elle, dans les rues qui sont juste autour du site. Si le cancer était un virus, on pourrait presque croire à une épidémie !"

Les résultats de l’enquête lancée par l'ARS n'ont pas encore été communiqués aux riverains. La friche a été rachetée, et le site est en train d'être dépollué. Mais rien n'est prévu pour les habitations.

Extrait de "Nos écoles empoisonnées", une enquête diffusée dans "Envoyé spécial" le 11 janvier 2018.