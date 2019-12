VIDEO. "Dans l'assiette du poisson en Méditerranée, il y a moitié de plastique et moitié de zooplancton", selon un biologiste

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les déchets que l’on trouve partout sur les plages et dans les mers de la planète ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Des décennies de fragmentation de ces objets d’origine humaine les ont peu à peu transformées en particules de plus en plus petites. Et il faut savoir que la plupart du plastique qui pollue les eaux ne se voit pas à l’œil nu. "Cela fait une dizaine d’années qu'il y a vraiment eu une prise de position des scientifiques pour dire qu’il y a une pollution énorme dans l’écosystème", rappelle Jean-François Ghiglione au magazine "13h15 le samedi" (replay).

Ce biologiste a piloté une "mission microplastiques" à bord de la goélette scientifique Tara : quarante chercheurs ont remonté dix des plus grands fleuves d’Europe pour évaluer cette catastrophe écologique. Les microparticules invisibles sont plus dangereuses que les gros déchets parce que les animaux marins les avalent et parce qu’elles attirent les polluants. Ces déchets hébergent enfin des bactéries potentiellement toxiques. Et c’est par les fleuves que ces plastiques arrivent à la mer. Les équipes de la goélette sont chargées de quantifier cette pollution à la source.

"C’est la mer la plus polluée au monde"

Ce jour-là, l’expédition est au large de l’embouchure du Rhône. Des filets pour le plancton sont mis à l’eau : "Là-dedans, il y a normalement de la vie, on trouvait énormément de zooplancton, explique le scientifique. En Méditerranée, on a parfois autant de zooplancton que de plastique. Dans l’assiette du poisson, il y a moitié de plastique et moitié de zooplancton." Est-ce la mer la plus polluée au monde ? "On y a trouvé quatre fois plus de microplastiques que dans le septième continent de plastiques qu’on croyait le plus pollué au monde. En fait, c’est la Méditerranée qui est la plus polluée."

Ce sont au total 5 000 milliards de particules de plastiques qui flottent à la surfaces des océans, soit l’équivalent de 300 000 tonnes. Cette concentration de microplastiques est cependant jusqu’à cent fois plus importante dans les fleuves… qui se jettent dans les mers ! Ces infimes traces peuvent ainsi être avalées par les micro-organismes aquatiques et avoir des conséquences désastreuses sur toute la chaîne alimentaire. Et donc sur les humains qui sont tout au bout…



