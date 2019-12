"13h15 le samedi". Docteur Plastiques

Jean-François Ghiglione est un biologiste spécialiste du plastique, et plus précisément des microplastiques. Ces infimes traces peuvent être avalées par les micro-organismes marins et avoir des conséquences désastreuses sur toute la chaîne alimentaire. Et donc sur les humains qui sont tout au bout...

Si la pollution plastique en mer commence à être connue, la présence de plastique dans les rivières l’est moins. La quasi-totalité du plastique présent en mer vient des fleuves et la concentration en microplastiques est jusqu’à cent fois plus importante dans les fleuves qu’en mer.

La passion d’un homme pour les mers et les fleuves

Jean-François Ghiglione a piloté une "mission microplastiques" à bord de la goélette scientifique Tara rentrée le 23 novembre 2019. Pendant six mois, quarante chercheurs ont remonté neuf des plus grands fleuves d’Europe pour évaluer la pollution plastique des eaux. Et notamment le Rhône.

Quels résultats ? Quels constats ? Faut il désormais tout miser sur les plastiques naturellement biodégradables ? Avec ce document signé Reportage Emmanuelle Chartoire, Matthieu Mondoulet, David Geoffroy et Fanny Martino, le magazine "13h15 le samedi raconte l'histoire de la passion d'un homme pour les mers et les fleuves que l'urgence écologique a transformée en carrière professionnelle.


