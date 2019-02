Une tempête de froid et de glace souffle en Chine

L’image d’une mer gelée au nord-est de la Chine a fait le tour du pays. Des centaines de bateaux de pêcheurs sont pris au piège de la glace à quelques mètres du port. 40% de la baie est complètement figée. "La mer est recouverte de glace, ce sera comme ça jusqu'au printemps", explique Wang Changyu, un pêcheur. Le nord de la Chine grelotte. En cette période de grandes vacances chinoises pour lesquelles trois milliards de tickets ont été achetés, les bus ne circulent plus. 72 autoroutes sont bloquées et les avions sont cloués au sol.

Les températures vont remonter

Mais certains avancent coûte que coûte, comme dans la province du Tibet, plus habituée au froid. Les yaks, eux, ne sont pas d'humeur hivernale. À Pékin, en revanche, les adultes redeviennent des enfants et jouent sur la glace. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Dans la capitale c'est une tradition, dès que les lacs et les rivières sont gelés, tout le monde en profite, mais cela ne devrait pas durer. Les températures devraient en effet remonter rapidement.

