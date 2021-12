Transport maritime : des cargos à voile pour limiter les émissions de carbone

Le transport maritime est un des secteurs qui pollue le plus. Pour décarboner au maximum, les paquebots à voile font leur apparition. Le bateau de croisière de demain a été dévoilé vendredi 3 décembre sur les Chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

50 000 navires commerciaux voguent sur toutes les mers du monde. Des monstres d'acier, gros consommateur de fioul lourd, un des carburants les plus sales au monde. Face à ce constat, un mode de transport maritime refait son apparition : le voilier. Aux chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), on mise sur l'énergie du vent depuis 5 ans. Les ingénieurs testent un prototype grandeur nature, entièrement contrôlé par ordinateurs. La technologie pourrait équiper les bateaux de croisière dès 2025 et baisser les émissions de carbone de 50%.

13% des émissions de CO2

Même volonté de verdir le transport maritime pour la société Airseas et son projet de cargo tracté par un cerf-volant. Le cinquième armateur mondial a déjà commandé 48 voiles à l'entreprise française, leader du secteur. "Le fioul représente la majeure partie de nos charges. Ce système va nous permettre d'économiser de l'argent et de réduire nos émissions de CO2", explique Joichi Sasaki, ingénieur maritime chez K Line. Le transport maritime représente 13% des émissions de carbone au niveau mondial. La propulsion par le vent apparaît comme la solution d'avenir pour enrayer ce phénomène.