Substances toxiques dans les couches : le Conseil d'État saisi

Un rapport publié en janvier par l'Agence nationale de sécurité sanitaire faisait état de traces de produits dangereux dans les couches pour bébé, des produits cancérigènes et des perturbateurs endocriniens qui seraient en contact avec la peau des bébés. Les parents ont écrit au ministère de la Santé notamment, mais ils n'ont pas eu de réponse. C'est pour cela que cette fois ils attaquent l'État en déposant un recours devant le Conseil d'État pour obtenir le nom des marques.

Une liste publiée d'ici fin 2019

Le gouvernement explique que cela n'aurait pas beaucoup de sens de donner des noms, puisque cette étude porte sur un panel de 23 couches. Ce n'est pas parce que l'on pointe une marque du doigt que les autres sont meilleures, c'est peut-être tout simplement qu'elles n'ont pas été testées et des discussions sont donc en cours avec les fabricants pour essayer d'améliorer les processus de fabrication. Une étude et des tests sont encore en cours et une liste des mauvais élèves pourrait être publiée d'ici la fin de l'année, explique le journaliste de France 2 Alexandre Le Quéré en direct du Conseil d'État à Paris.

