Seine-Saint-Denis : arrêt d'une usine à Montreuil jugée "toxique" par des riverains

Une usine de traitement chimique accusée par des riverains d'être "toxique" au cœur d'un quartier résidentiel de Montreuil (Seine-Saint-Denis) est "à l'arrêt" à la suite de la liquidation judiciaire de la société, a annoncé, mercredi 27 juin, la préfecture de Seine-Saint-Denis. La préfecture souligne que "cette cessation d'activité résulte de considérations économiques"

Sous le coup d'une procédure de sauvegarde depuis le 3 août, la (Société nouvelle d'eugénisation des métaux), qui emploie 25 salariés entre Montreuil et Gellainville (Eure-et-Loir), a été placée en liquidation judiciaire mardi par le tribunal de commerce de Versailles. "Honte à tous ceux qui n'aiment pas l'industrie française et mettent 25 familles à la rue", a réagi auprès de l'AFP Daniel Stanescu, chef d'atelier sur le site de Montreuil.

"Une absence de risque pour la santé"

Des habitants de cette proche banlieue parisienne réclamaient depuis un an la "fermeture immédiate et définitive" de l'usine spécialisée dans le traitement chimique de pièces aéronautiques pour les groupes Airbus et Safran. Ils la jugent "toxique" pour les écoles et les maisons qui l'entourent.

Leur mobilisation n'avait pas faibli depuis qu'une leucémie avait été diagnostiquée en juin 2017 chez un enfant du quartier. Les accès à l'usine avaient été bloqués à plusieurs reprises, les riverains n'étant pas rassurés par les séries d'analyses conduites sous l'égide de la préfecture qui ont conclu à "l'absence de risque pour la santé des écoliers, des riverains et des salariés".