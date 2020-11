Sarenne : un glacier bientôt disparu

La fonte des glaciers a un impact sur les stations de ski. Une fois par mois, les scientifiques montent vers Sarenne, près de l’Alpe d’Huez (Isère). C’est un glacier étudié de près depuis plus de 100 ans, il aura bientôt disparu. “Le glacier à cette époque-là, remplissait le vallon jusqu’à la crête et il faisait une centaine de mètres d’épaisseur”, explique un scientifique.



L’espérance de vie du glacier est de cinq ans maximum

L’impression est encore plus saisissante quand on se rapproche. Il ne reste plus qu’une dizaine de mètres de glace sur une toute petite surface. Pour les scientifiques, ce sera bientôt la fin des relevés. L’espérance de vie du glacier est de cinq ans maximum. “On est très très proche de la fin des mesures, des observations à Sarenne”, indique le scientifique. Gilbert a longtemps été moniteur de ski, il se souvient qu’ici à une époque, le ski se pratiquait même en été.

