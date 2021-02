Santé : retour précoce des allergies au pollen

Un Français sur trois présente une allergie. Pendant la fin du mois de février, la météo clémente rime, pour certains, avec le retour des symptômes. "Depuis quelques jours, je sens que mes yeux piquent", commente une promeneuse à Strasbourg (Bas-Rhin), tandis qu’une autre se plaint d’avoir "les yeux qui grattent" et le nez "qui coule beaucoup".

Pic de pollinisation des aulnes

Ces symptômes se déclarent au sortir de l’hiver, avec la pollinisation des aulnes et des noisetiers. "On a compté plus de 3 000 grains par mètre cube de pollen, explique Cyril Pallares, responsable de l’unité surveillance à Atmo Grand Est. Ça veut dire qu’on est au pic de la pollinisation des aulnes et que la situation va redescendre progressivement, mais que le risque allergique peut être important." L’Alsace est en alerte orange aux risques allergènes. La vie en ville, l’alimentation, la pollution ou encore le stress pourraient être responsables de l’augmentation du nombre d’allergiques dans l'Hexagone.

