Santé : quels aliments sont bons pour le cerveau ?

D'après une étude de 60 millions de consommateurs, certains compléments alimentaires sont inutiles, voire nocifs. Alors que pour entretenir son cerveau, on dit fréquemment qu'il faut manger du poisson, Simon Ricottier confirme ces dires sur le plateau du 13 Heures de France 2. "Surtout le poisson gras : les harengs, les saumons, les sardines... Ils sont riches en oméga-3, qui stimulent les capacités cognitives et protègent le cerveau du stress. L'idéal est de manger du poisson une à deux fois par semaine pour avoir juste la bonne dose de nutriments", détaille le journaliste.

Éviter "trop de sucre, d'alcool ou de gras"

Autre idée reçue : le café réduirait le risque d'AVC. "C'est vrai aussi", confirme Simon Ricottier. Et d'ajouter : "Selon plusieurs études, ceux qui boivent plus de trois tasses par jour sont moins sujets aux AVC. Alors, on ne sait pas vraiment expliquer pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est que la caféine est un excellent stimulant de l'attention et du raisonnement. Là encore, sans excès."

Inversement, que faut-il bannir de son assiette pour préserver son cerveau ? "Trop de sucre, d'alcool ou de gras est mauvais pour nos cellules grises, en particulier les acides gras saturés trans que l'on trouve par exemple dans l'huile de palme", affirme le journaliste.

