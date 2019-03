Compléments alimentaires : sont-ils utiles pour le cerveau ?

Muscler son cerveau, stimuler sa mémoire, être plus performant : c'est la promesse de ces compléments alimentaires vendus en pharmacie. Ces produits plébiscités par les étudiants, à l'approche des examens, ou par les seniors tout au long de l'année, sont-ils vraiment utiles ? Une étude de la revue 60 millions de consommateurs révèle les dangers de certains de ces compléments alimentaires.

Des effets néfastes chez certains patients

D'après le magazine, certains des compléments alimentaires contiendraient trop d'additifs, seraient trop chargés en vitamine D ou en caféine. Quand certaines plantes seraient même inutiles. Mais la santé du cerveau est devenue un argument de vente. "On a peur de la maladie d'Alzheimer, on a envie de réussir ses examens, on a envie que son enfant soit très concentré à l'école, qu'il ne manque de rien, on a peur que les apports soit insuffisants", explique Christelle Pangrazzi, rédactrice en chef adjointe de 60 millions de consommateurs. Aucun de ces produits n'a fait la preuve scientifique de son efficacité. Et des médecins pointent même des effets néfastes chez certains patients.

