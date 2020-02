Santé : le pollen de cyprès est en avance

Le pollen des cyprès commence à apparaître et il est très allergisant. Les yeux rouges, le nez qui pique ou gênes respiratoires sont les symptômes de l'allergie au pollen. La saison du rhume des foins commence avec trois semaines d'avance sur le calendrier. Le département de l'Aveyron vient d'être placé en alerte rouge par le réseau national de surveillance aérobiologique.

Pour minimiser les risques d'allergie, quelques gestes s'imposent

Cette alerte concerne le cyprès, mais également l’aulne, le frêne et le peuplier. Pour minimiser les risques d'allergie, quelques gestes s'imposent."Il faut prendre des précautions, éviter de sécher le linge dehors pour que le pollen ne se colle pas sur tout le linge, il faut éviter de sortir les cheveux mouillés. Et à l'inverse, dès qu'on rentre à la maison le soir, il faut se changer et se doucher", indique Laureline Nicolau, médecin-allergologue.

