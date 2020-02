Santé : l'inquiétude des habitants de Nozay

C'est une tournée matinale aux allures morbides dans l'exploitation de Didier Potiron, un agriculteur de Nozay, en Loire-Atlantique. Il trouve régulièrement des cadavres d'animaux sur ses terres. En six ans plus de 340 vaches sont mortes, six fois plus que la normale. Didier Potiron pense que cette hécatombe provient des éoliennes voisines, mais il s'inquiète aussi d'une contamination par d'autres polluants. C'est difficile pour lui d'y voir clair.

Une évolution dans le comportement des vaches

"On veut connaître la vérité", déclare Didier. Céline Bouvet, une éleveuse voisine se pose les mêmes questions. En plus des morts suspectes et des maladies, elle observe une évolution dans le comportement de ses vaches. "Ce sont des vaches qui étaient calmes, et là elles sont très imprévisibles, c'est même un comportement très dangereux aujourd'hui", confie-t-elle. Les animaux ne sont pas les seuls concernés. Des tests effectués par un laboratoire indépendant révèlent également chez les habitants des signes de contamination.