Rouen installe des filets anti-déchets sur la Seine et ses affluents pour lutter contre la pollution

"80% des déchets qui finissent dans les mers et océans viennent de terre. Les gens jettent un objet au sol. Un coup de vent et de pluie, ces déchets vont dans le réseau d’eaux pluviales et terminent dans la Seine". Un constat amer qui a conduit Stéphane Asikian, président fondateur de Pollustock, à imaginer des filets antipollution qui s’installent à la sortie des canalisations. Après avoir déjà testé ces filets dans des villes voisines, la Métropole Rouen Normandie étend l’opération à Rouen et Amfreville-la-Mi-Voie avec quatre nouvelles installations.

Limiter la pollution et identifier sa provenance

Malaunay, ville pilote, a depuis un an trois filets anti-déchets placés sur les berges de sa rivière. Et les résultats sont très concluants. Plus de deux millions de tonnes de détritus ont été récoltés. "La grosse majorité des déchets sont des mégots de cigarette. On a également des polluants, des masques bien évidemment", rapporte le maire de Malaunay. Il y a aussi les fameux papiers qui sont autour des baguettes de pain. "Les gens les retirent avant de rentrer dans la voiture, les jettent par terre et on les retrouve dans la rivière" ajoute, dépité, Guillaume Coutey.

Avec ce dispositif, les élus en savent donc un plus sur le contenu des déchets qui polluent la Seine. L’objectif est désormais "de pouvoir remonter à la source du producteur de déchets et de mettre en place, avec eux, des actions correctives", explique Marie Atinault, vice-présidente de Métropole Rouen Normandie en charge des transitions et innovations écologiques. Neuf filets anti-déchets protègent désormais Rouen et ses environs.