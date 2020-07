Polynésie : le lagon des déchets menace la santé des habitants

Perdue dans l'océan Pacifique, une bande de sable située à 15 000 km de l'Hexagone forme l'atoll Rangiroa. Mais à quelques minutes à peine en voiture de son lagon aux eaux turquoises, de ses palmiers et de sa plage de sable fin, se trouve un panorama très éloigné de cette carte postale. Le dépotoir est une décharge où tout y est mélangé. On y trouve des ordures ménagères, des pneus, des gravats, des déchets verts et d'autres toxiques. Avant c'était une lagune, mais elle est désormais comblée par les déchets.

"Ça me fait mal au coeur de voir ça, en tant qu'habitant de l'île", explique Taurama Sun. Quand il était petit, il venait s'y baigner "parce que c'était propre". Cette eau souillée pollue tout l'atoll. Les sols, mais surtout le lagon, qui est l'un des plus réputés au monde pour la plongée.

