Pollution : quelles restrictions dans le Nord et le Pas-de-Calais ce lundi de Pâques ?

Après plusieurs jours de beau temps, il n'y a pas assez de vent pour disperser la pollution. Problème : cela risque de se poursuivre. "Il est toujours très difficile de respirer dans le Nord et le Pas-de-Calais en ce lundi de Pâques. L'alerte pollution est maintenue dans les deux départements, et cela fait six jours d'affilée. En cause, les concentrations d'ozone et de poussière en suspension, bien au-dessus du niveau réglementaire", explique depuis Lille (Nord) Laura Lévy.

Les prévisions météo ne devraient rien arranger

"Conséquence, la préfecture maintient l'abaissement de 20 km/h de la limitation de vitesse", poursuit la journaliste. Autres recommandations : limiter les activités physiques et sportives, ainsi que les déplacements, en particulier en voiture. "La circulation différenciée, qui avait été mise en place la semaine dernière avec les vignettes Crit'Air, ne l'est pas cette fois-ci. Quant aux prévisions, elles vont dépendre de la météo. Le soleil, les températures estivales et le vent très faible ne devraient rien arranger", conclut Laura Lévy.

Le JT

Les autres sujets du JT