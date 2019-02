Pollution : Paris étouffe à cause du beau temps

Le ciel de Paris est brouillé, encrassé par la pollution. Depuis jeudi 21 février, la pollution aux particules est très élevée et la qualité de l'air est jugée mauvaise, 8 sur une échelle de 10. Et les Parisiens s'en plaignent. "Presque tous les jours, il y a une montée de pollution ici. Quand on va à la campagne, on voit la différence", exprime une passante. Une autre s'inquiète : "Ça fait peur pour nous, pour nos enfants."

Une origine de pollution locale

En temps normal, la température décroit avec l'altitude, ce qui permet d'évacuer les polluants par le haut. Or en ce moment avec le beau temps, des couches d'air plus chaud se forment en altitude. Elles forment aussi un couvercle qui bloque les polluants. "On est sur une origine de pollution qui est très locale. Ce sont vraiment les émissions de l'Ile-de-France qui sont à l'origine de cet épisode-là", explique Hélène Marfaing, directrice d'Airparif.

Le JT

Les autres sujets du JT