Pollution en Corse : les nappes d’hydrocarbure s’éloignent, une enquête en cours

C. Guttin, H. Horoks, L. Benzaquen

"Les nouvelles sont plutôt bonnes. Les nappes d’hydrocarbures se sont éloignées du rivage", précise la journaliste Leslie Benzaquen, en direct de Solenzara, en Corse-du-Sud, dimanche 13 juin. "Ce matin, elles étaient à 10 km au large de Porto-Vecchio. Des opérations de pompage se sont poursuivies en mer toute la journée. Trois à quatre tonnes de carburant ont pu être récupérés", ajoute la journaliste.

Trois bateaux suspectés

L’objectif est également désormais d’en savoir plus sur l’origine de cette pollution. Trois bateaux sont suspectés, et plusieurs enquêteurs tentent de trouver le responsable. Chaque bateau dispose d’un transpondeur, l’équivalent d’une boîte noire pour le localiser tout le long de son trajet. C’est grâce à cela que les enquêteurs ont pu voir tous les bateaux présents dans la zone du dégazage. Les courants et le déplacement de la nappe de pollution peuvent aussi permettre de remonter au navire d’origine. L’enquête est pourtant loin d’être terminée, selon l’un des enquêteurs.