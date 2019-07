Pollution : des tonnes de poissons morts repêchés dans la Seine

Des centaines de poissons morts, asphyxiés, qui flottent sur la Seine. Ces derniers jours, ces cadavres ont envahi les berges de la Seine. En cause : la station d'épuration d'Achères (Yvelines) qui traite 60% des eaux usées d'Ile-de-France. Victime d'un incendie mercredi dernier, elle a rejeté une partie de ces eaux non traitées dans la Seine, ce qui a fait baisser le taux d'oxygène et tué les poissons. Les riverains s'inquiètent de la situation.

Un manque de transparence ?

Certains élus ont décidé de prendre les choses en main, en demandant des analyses de l'eau. Ils dénoncent un manque de transparence de la part du gestionnaire de la station d'épuration. Le responsable de la pollution qui a déjà extrait plus de trois tonnes de poissons morts dit avoir respecté toutes les procédures d'urgence lors de l'incendie se veut rassurant, en excluant tout risque sanitaire pour la population. Les opérations de nettoyage devraient se poursuivre jusqu'en milieu de semaine.

