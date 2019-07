Yvelines : l'incendie d'une station d'épuration provoque un début de pollution de la Seine et la mort de dizaines de poissons

Ces rejets ne présentent par contre "pas de risque sanitaire" pour l'homme, l'eau de la Seine n'étant "pas à usage domestique", selon cheffe la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE).

Une faible pollution par des eaux usées a été détectée dans la Seine. Cet incident provient de l'incendie qui a ravagé, mercredi 3 juillet, un bâtiment de la station d'épuration d'Achères (Yvelines) classée Seveso. "Quelques dizaines de poissons" morts ont été retrouvés sur un bras mort de la Seine, en aval du point de rejet des eaux traitées par la station, a indiqué Yann Bourbon, directeur du site du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (Siaap).

"Une centaine de kilos en tout" de "petits poissons" ont été retrouvés morts depuis jeudi soir, a précisé à l'AFP Marine Renaudin, cheffe du service police de l'eau de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Ile-de-France. Ils ont été victimes d'un manque d'oxygène après le rejet dans la Seine mercredi, entre 17h15 et 19h30, d'eaux peu retraitées. Selon Marine Bourbon, ces rejets ne présentent par contre "pas de risque sanitaire" pour l'homme, l'eau de la Seine n'étant "pas à usage domestique".

Des eaux usées traitées "partiellement"

Le site d'Achères, l'un des six du Siaap en IDF, traite en temps normal 60% des eaux usées de l'agglomération parisienne, selon Jacques Olivier, directeur général du syndicat. Aujourd'hui, seuls "40% des eaux usées d'IDF sont traitées" à Achères et sur ces 40%, "la moitié est traitée correctement, l'autre moitié, traitée partiellement, est rejetée en Seine". Les eaux usées qui ne peuvent plus être retraitées à Achères ont été redirigées vers d'autres sites du Siapp.