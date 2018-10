Pollution de l'air : l'ours Toby donne l'alerte à Londres

"Chaque année, 9 400 Londoniens meurent prématurément à cause de l'air toxique qu'ils respirent. Le souci, c'est que dans notre vie quotidienne la pollution ne se voit pas", explique James Crosby, le concepteur de "toxic Toby", une mignonne peluche aux bronches très sensibles.

Toby, un ours lanceur d'alerte

Toby est un ours en peluche pris de quintes de toux à chaque fois que l'air est particulièrement pollué. C'est un condensé de technologie. Il est équipé d'un capteur qui mesure la qualité de l'air et un haut-parleur se déclenche quand la pollution atteint un pic dangereux. Suspendu à un poteau de la capitale du Royaume-Uni, Toby a pour objectif de sensibiliser les huit millions de Londoniens au danger de la pollution sur la santé et ses difficultés respiratoires ne laissent pas indifférents les passants.