Allergie aux pollens : le sud de la France est en alerte

Onze départements du sud sont classés en risque d'allergie au pollen "très élevé" par le Réseau national de surveillance aérobiologique.

Vous vous en êtes probablement déjà rendu compte si vous êtes allergique. Un risque "de niveau très élevé" lié aux pollens est signalé autour de la Méditerranée et un risque "de niveau élevé" pour l'ensemble du sud de la France. C'est ce qu'indique le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) dans son dernier bulletin, publié le 22 février.

(RNSA)

Autour de la Méditerranée, il s'agit de risque d'allergie lié aux pollens de cyprès et de frêne. Dans le Sud-Ouest, ce risque est "est de niveau élevé pour les pollens de cyprès, moyen pour les pollens d'aulne et de noisetier et faible pour les pollens de graminées et de peuplier", précise le RNSA. Sur le reste de la France, ce sont les pollens de noisetier et d'aulne qui sont responsables d'un risque allergie "variant entre le niveau moyen et localement le niveau élevé."

Enfin le RNSA met en garde contre "la pollution atmosphérique qui peut exacerber les symptômes d'allergie aux pollens en fragilisant notamment les voies respiratoires lors des épisodes de pollution."