Plastique, le calvaire des océans

Le sommet sur la protection des océans qui se tient actuellement à Lisbonne est l’occasion de prendre la mesure de la pollution par le plastique. Certaines plages ressemblent désormais à de véritables décharges. Afin de mesurer les quantités présentent dans les mers du globe, une équipe de chercheurs néerlandais tentent de mettre au point une technologie pour repérer les déchets par satellite. "Ça permettra aussi de mesurer l’efficacité des politiques publiques", défend Peter de Maagt, ingénieur à l'Agence spatiale européenne (ESA).

Un avenir sombre

L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) prévoit un triplement de la pollution plastique d'ici 2060 avec un milliard de tonnes par an. Les conséquences sur la biodiversité sont déjà lourdes. Ce matériau serait responsable de la mort de près d'un million d'oiseaux et de plus de 100.000 mammifères marins chaque année.