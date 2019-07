Plantes : attention au danger que représentent certaines

Certaines plantes, comme le figuier, peuvent causer des brûlures ou d'autres graves réactions. "Cela peut arriver avec du céleri, de l'aneth, mais aussi avec le tilleul, les lauriers, les ficus, les boutons d'or, des citronniers, des orangers, mais il faut une grande quantité de soleil et il faut avoir beaucoup manipulé les plantes pour avoir ce type de réaction", explique le docteur Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures de France 2. Une fois que la brûlure est là, il faut "apaiser et protéger", à l'aide de crème hydratante et d'un bandage.

Se protéger avant de tailler des lauriers

Le médecin met en garde contre la réaction "photoallergique", qui peut se produire "très vite si vous avez déjà été exposé". Dans ces moments-là, seule la prévention est efficace, en mettant par exemple des gants avant d'aller tailler ses lauriers et penser à se couvrir.

Le JT

Les autres sujets du JT