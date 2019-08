Papier recyclé, cartable éco-responsable et label écolo... Les fournitures scolaires se mettent au vert pour la rentrée

Après les manifestations de jeunes pour le climat au printemps dernier, certains magasins tentent de jouer la carte de l'écologie pour cette rentrée 2019.

Et si l'écologie s'invitait jusque dans la trousse des écoliers ? Avec le versement de l'allocation de rentrée scolaire mardi 20 août, les achats des fournitures vont s'amplifier dans les prochains jours. Dans les rayons des supermarchés, les super-héros ont toujours la cote mais une autre tendance apparaît : celle des produits verts ou éco-responsables.

Du papier et du plastique recyclés

Au moment de passer à la caisse avec leur chariot, les parents disent d'abord chercher "les basiques de qualité" pour les fournitures scolaires. Mais cette année, la distribution et les fabricants jouent aussi sur l'écologie. Une enseigne par exemple propose un cartable fabriqué à partir de bouteilles recyclées, ou encore du papier venant de forêts gérées durablement.

Vanessa Viquel-Delangre est à la tête de la société Viquel. Il y a quelques années, elle avait lancé une gamme de classeurs faits avec une matière issue du recyclage. À l'époque, ça n'avait pas marché mais aujourd'hui les choses sont différentes selon elle. "Je pense que c'était un peu trop tôt il y a cinq ans, le marché n'était pas dans cette idée-là. Dans le recyclage les couleurs sont un peu différentes et c'est aussi plus cher car il faut recycler les matières", explique Vanessa Viquel-Delangre à franceinfo.

Cette année avec les manifestations étudiantes et la prise de conscience écologique, je pense que ça a changé la donne. Depuis mai, on sent un engouement particulier. On sait que la tendance est arrivéeVanessa Viquel-Delangreà franceinfo

Un guide pour choisir les bons produits

Pour aider les parents à s'y retrouver dans toutes les offres marketing, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a édité un petit guide spécial rentrée. L'Ademe conseille de faire d'abord le point sur ce qu'on peut garder de l'an dernier avant d'aller faire les courses.

Florence Clément, chargée de l'information pour l'agence, recommande également de se fier aux logos environnementaux comme l'écolabel européen. "Les cahiers, les feuilles, les stylos ou les gommes vont bénéficier de logos environnementaux qui vont signifier qu'ils impactent moins l'environnement. Ce qui est surtout important, c'est que souvent ils sont meilleurs pour la santé des enfants. Des produits très odorants ou qui contiennent des substances toxiques sont respirés par les enfants et peuvent avoir des impacts sur les voies respiratoires", détaille-t-elle.

Les recommandations de l'Ademe ne se limitent pas aux fournitures. L'agence conseille aussi d'utiliser une boîte à goûter à remplir chaque jour avec du pain ou des fruits. Ce sera autant d'emballages en moins dans la poubelle.