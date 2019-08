Mexique : des tonnes d'algues sargasses envahissent les côtes du pays

Dans la mer turquoise des Caraïbes, on décèle quelques traces tout d'abord. Et puis à l'approche des plages, une masse sombre : ce sont les sargasses. Des tonnes d'algues venues du large et enlevées toute la journée par camion entier. Toutes les nuits, les algues reviennent. Difficile de se baigner pour les touristes, sans avoir les pieds pris dans cette marrée verte. "C'est triste parce que sans les algues, la plage est magnifique", affirme un baigneur en bord de plage.

De gros moyens déployés

Des barrages flottants tentent de protéger la plage. L'armée mexicaine envoie même ses hélicoptères et ses bateaux en reconnaissance pour repérer et stopper les nappes d'algues. "Nous avons bien conscience qu'on ne s'attaque qu'aux effets. Mais ça ne résout rien, il faut s'en prendre aux causes du problème", témoigne l'amiral Enrique Flores de la marine mexicaine.

