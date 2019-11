Lourde amende pour une entreprise française qui avait envoyé illégalement des déchets en Malaisie

Vingt conteneurs de déchets plastique avaient été renvoyés à la France cet été. L'État français a retrouvé l'entreprise expéditrice.

L'État a infligé pour la première fois une lourde amende à une entreprise française, qui avait envoyé illégalement des déchets plastiques en Malaisie, a appris franceinfo mercredi 13 novembre auprès du secrétariat d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire.

Cet été, la Malaisie avait retourné à l'envoyeur des centaines de tonnes de déchets plastique et notamment vingt conteneurs à la France. L'État français a réussi à retrouver l'entreprise qui avait envoyé ces conteneurs, et l'a donc sanctionnée. Il s'agit d'une société de trading du sud de la France, spécialisée dans l'achat et la revente de déchets plastiques. Cette entreprise a reçu une amende de 192 000 euros.

Depuis quelques mois, plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, lassés d'être la décharge des grands pays développés, ont décidé de renvoyer des conteneurs vers leur pays d'origine. Environ 300 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année, selon le Fonds mondial pour la nature (WWF). Et l'essentiel finit dans des décharges ou dans les océans, générant une pollution que la communauté internationale est actuellement incapable de gérer.