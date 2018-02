Les 4 Vérités - "Il faut lutter contre la pollution de l’air", dit Brune Poirson, Secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire

Brune Poirson, Secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire réagit sur plusieurs sujets dans Les 4 Vérités ce vendredi 23 février. La vague de froid, d’abord, qui va toucher la France dès ce week-end. Un épisode météorologique accompagné d’un pic de pollution qu’il faut prendre très au sérieux.

"En France, la pollution de l’air est responsable de 40 000 morts prématurées, mais aussi de pathologies importantes comme l’asthme (…) La priorité est la lutte contre la pollution de l’air. Donc quand Anne Hidalgo prend des mesures contre la pollution de l’air, elle rencontre un écho plus que favorable du côté du gouvernement."



Aider l’agriculture

Jeudi, Nicolas Hulot n’a pas caché un certain malaise après l’évacuation à Bure, dans la Meuse des opposants au futur site d’enfouissement nucléaire. Qu’en pense-t-elle ?

"Il faut que nous trouvions des moyens sécurisés de les stopper. La meilleure est celle de l’enfouissement. (…) On le sait, il vaudrait mieux éviter d’en stocker, mais c’est la meilleure des solutions", dit-elle.

Autre sujet évoqué, le Salon de l’Agriculture. Beaucoup de fruits et légumes contiennent des pesticides. "Il faut opérer un changement et une véritable transition du monde agricole vers un modèle plus respectueux de l’environnement, qui permet aux agriculteurs de vivre de leur métier."

Le JT

Les autres sujets du JT