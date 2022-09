Le premier navire "zéro particule " présenté à Marseille

Après l’électrification de ses cargos mixtes lorsqu'ils sont à quai, la compagnie La Méridionale vient de franchir une nouvelle étape pour améliorer la qualité de l’air. L'armateur compte désormais dans sa flotte un bateau anti-pollution. Le "Piana" serait désormais le cargo mixte le plus vertueux de la Méditerranée. Navire amiral de la compagnie basée à Marseille, ce bateau de commerce va effectuer des liaisons entre Marseille et la Corse sans émettre de fumées noires.

Un piège à particules géant

Une prouesse rendue possible grâce à un filtre novateur qui doit pouvoir capter 99% des rejets de particules fines et des oxydes de souffre. Tous les moteurs du paquebot sont maintenant équipés de cette technologie qui neutralise une partie des émissions polluantes. Un procédé déjà utilisé dans la majorité des usines d’incinération industrielle depuis 30 ans. Ce système anti-pollution fonctionne en trois phases. "Vous avez les tuyaux d’échappement dans lesquels on injecte du bicarbonate de sodium. Par réaction chimique, les particules acides contenues dans les gaz vont être neutralisées puis filtrées. Les déchets solides sont ensuite récupérés à terre sous forme de poudre par les incinérateurs" explique Christophe Seguinot, directeur technique de l’armateur basé à Marseille.

Une innovation qui doit servir d'exemple

Ce procédé a demandé trois ans de recherches avant son installation. Une solution inédite dans le monde maritime saluée par la marie de Marseille, une ville où 39% des émissions d’oxyde d’azote sont dues aux activités maritimes et plus particulièrement aux bateaux de croisières. "La Méridionale nous montre que quand on veut on peut, ça veut dire que tous les bateaux quelle que soit leur taille peuvent le faire" remarque le maire (PS) de Marseille Benoît Payan. La création et la pose de ce filtre révolutionnaire ont demandé un investissement de plus de 15 millions d'euros dont plus de la moitié financés par la région Paca. Des investissements nécessaires et qui doivent être généralisés estiment les associations écologistes, dans un secteur plombé par un bilan carbone désastreux.