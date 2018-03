VIDEO. Le "continent de plastique" continue de grandir (et c'est pire que ce que l'on pensait)

Près de 79 000 tonnes de plastique, 1,8 million de morceaux et une superficie équivalente à trois fois la taille de la France : c'est le "continent de plastique". Situé entre Hawaï et la Californie, cette immense accumulation de déchets dans l'océan est au moins quatre fois plus dense qu'on pensait, selon une récente étude. Et cette formation n'est pas la seule sur Terre.

Chaque année des millions de tonnes de plastique pénètrent dans les océans et se concentrent ensuite entre 5 zones, appelées vortex de déchets, et le plus grand de ces vortex est le vortex du Pacific Nord Boyan Slat Fondateur de The Ocean Cleanup

Piéger le plastique pour le récupérer ensuite

Ces vortex de déchets sont créés par les gyres, des tourbillons géants formés par les courants marins qui finissent par attirer tous les déchets aux mêmes endroits. Contrairement à l'image qu'on s'en fait, ces continents ne forment pas des "îles de plastique", mais sont simplement des zones avec une très haute concentration de déchets.

Jusqu'ici, aucune solution n'a été trouvé pour un nettoyage à grande échelle, mais une technique prometteuse est à l'étude : "piéger" le plastique pour pouvoir le récupérer ensuite. "Nous avons décidé qu'au lieu de poursuivre le plastique, nous pouvons laisser le plastique venir à nous, en utilisant de grandes barrières flottantes. On laisserait l'océan se nettoyer lui-même en utilisant les courant océaniques à notre avantage. Et il s'avère qu'on peut nettoyer 50% du vortex du Pacifique Nord en seulement cinq ans", affirme Boyan Slat.

Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique sont jetés dans les océans. Ce chiffre devrait augmenter de 22% d'ici à 2025.