La voiture à énergie positive

Tobias, dessinateur industriel de profession, a créé une voiture à énergie positive. Cet étrange véhicule bricolé avec des matériaux de récupération fonctionne avec des panneaux solaires. Des performances plus qu'honorables pour ce prototype qui peut rouler jusqu'à 70 km/heure pendant 6 heures. Kilomètres parcourus au total : 100.

Quand le véhicule imaginé par Tobias est à l'arrêt, garé chez ses amis, il se transforme en fournisseur d'électricité pour la maison grâce à une rallonge. Cela couvrirait les deux tiers des besoins en électricité du foyer.

Ce véhicule à énergie positive est aussi une alternative aux véhicules thermiques polluants ou au tout électrique.

L'intérêt de ce véhicule c'est que d'une part il est léger, d'autre part il est alimenté par l'énergie solaire. Et en plus si chaque conducteur roule moins, on peut envisager de faire face à l'enjeu climatique.