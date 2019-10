La France veut un classement comme perturbateur endocrinien du bisphénol B

Le bisphénol B est aujourd’hui utilisé dans certains pays comme alternative au bisphénol A, notamment dans la fabrication de produits en plastique.

Après le bisphénol A, le bisphénol B. Les ministres de la Transition écologique Elisabeth Borne et de la Santé Agnès Buzyn ont indiqué, jeudi 24 octobre, dans un communiqué, "engager la démarche règlementaire pour faire reconnaître le bisphénol B comme un perturbateur endocrinien". Cela s'inscrit dans le cadre du règlement européen Reach qui prévoit l'enregistrement des substances chimiques dans l'UE.

Une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) publiée la semaine dernière avait conclu que "le bisphénol B présente des propriétés endocriniennes similaires à celles du bisphénol A" et recommandé d'"éviter" de remplacer le second par le premier. Le bisphénol B est parfois utilisé hors d'Europe pour remplacer le bisphénol A, notamment dans la fabrication de produits en plastique.

Le bisphénol A interdit dans les biberons depuis 2011

Le bisphénol A a été classé en juillet 2017 au niveau européen comme perturbateur endocrinien pouvant avoir des effets graves sur la santé humaine. Fin septembre, la justice européenne a confirmé cette classification, rejetant un recours de l'industrie du plastique qui la contestait. L'utilisation du bisphénol A dans les biberons pour nourrissons est interdite dans l'ensemble de l'UE depuis le 1er juin 2011. En France, son utilisation est interdite dans tous les emballages, conteneurs et ustensiles pour denrées alimentaires.