L'Union européenne devient le gendarme climatique et traque les pays membres

Si vous êtes préoccupé par l'environnement et ses enjeux, vous allez comprendre pourquoi l'Europe est absolument essentielle. Par exemple, l'air respiré à Paris tous les jours, on le sait, est trop pollué. Les normes européennes de qualité de l'air sont dépassées plusieurs fois par an.

La Commission européenne a décidé d'agir

"Elle a dit, ces États qui ne respectent pas -dont la France- les normes de pollution de l'air, on va les emmener devant la Cour de justice européenne. Donc il y a une procédure d'infraction qui est lancée. Et si au terme de cette procédure les pays ne respectent toujours pas les normes de pollution de l'air, ils auront des amendes qui pourraient s'élever à plusieurs milliards d'euros", explique Neil Makaroff du Réseau action climat. Ce qui oblige les États membres à jouer le jeu.