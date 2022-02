Italie : les arabesques et le cauchemar des étourneaux à Rome

Chaque soir au crépuscule, le ballet recommence : dans le ciel de Rome (Italie), des nuées d'étourneaux volent en escadrille. Ils seraient entre 500 000 et un million en ce début d'année 2022. Par réflexe, les oiseaux forment la masse la plus compacte possible pour décourager les prédateurs, à l'image des bancs de poissons face à un requin. Sauf que, chaque soir, ce sont des tonnes de déjections qui tombent du ciel.



Des haut-parleurs pour les faire fuir

Pour disperser les oiseaux, une brigade spécialisée protégée par une tenue complète se sert de haut-parleurs qui diffusent trois fois par semaine des bruits stridents. "C'est un cri que les étourneaux utilisent naturellement pour s'avertir du danger. C'est une méthode perturbante mais inoffensive", explique Valentina Di Tommaso, ornithologue. L'objectif, c'est que les étourneaux retournent s'installer un peu plus loin, dans les campagnes environnantes comme autrefois, avant que le réchauffement climatique ne perturbe les couloirs migratoires.