Haute-Savoie : une vallée suffoque sous la pollution

La vallée de l'Arve est l'une des plus belles vallées de France, pourtant, certains habitants la quittent. Entre les montagnes de Haute-Savoie, l'air est devenu difficilement respirable, les problèmes de santé se multiplient dans les familles. La pollution du diesel est-elle la seule responsable ? Jean Rivière a quitté Paris pour donner un peu d'air frais à sa famille, un cadre de vie plus sain. Mais depuis deux ans, sa fille souffre de violentes crises d'asthme. Pour lui, la pollution est en cause et il porte plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Dans la vallée, 540 personnes en ont fait de même.

Des analyses alarmantes

Muriel Auprince est de ceux-là et a financé des analyses auprès d'un laboratoire indépendant. Les résultats sont inquiétants : dans des champignons prélevés se trouvent des dizaines de substances cancérogènes. Parmi ces substances se trouvent des phtalates, dont la présence est inhabituelle en pleine nature et dont les conséquences sur la santé sont réelles, même à faible dose. Les habitants se mobilisent et attendent une réaction de l'État. Tous pensent que l'incinérateur au fond de la vallée est en cause. Les employés le confirment : on y brûle tout. L'exploitant déclare respecter la législation en vigueur. Le dossier de la pollution de la vallée de l'Arve est désormais dans les mains de la justice, une enquête est en cours.