Asthme : la pollution accusée

Pour Lenhy, huit ans, aujourd'hui pas d'école, mais une journée à l'hôpital, car il fait des crises d'asthme. Ici, dans ce centre spécialisé de l'hôpital Trousseau, à Paris, il est venu pour faire un bilan complet. Le but : déterminer l'origine de ses crises et trouver le meilleur traitement.

Les consultations augmentent

Les crises de Lenhy augmentent lors des pics de pollution. La famille a déménagé sur les bords de Marne, à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne). "On habitait pas très loin, à Porte dorée (Paris), vers le périphérique et donc à côté d'une circulation très dense", explique sa maman Samia Bounechada. Lenhy doit effectuer une série d'exercices pour analyser sa respiration. Son souffle est mesuré, écouté. Il passe aussi une radio des poumons et des tests allergiques. Chaque année, 6 000 enfants sont reçus dans ce service pour des problèmes respiratoires. Des consultations qui augmentent. En cause : la qualité de l'air.

Le JT

Les autres sujets du JT