Guadeloupe : les sargasses exaspèrent les habitants et les touristes

C'était un petit paradis. Mais avec l'arrivée des sargasses, une plage du nord-est de la Guadeloupe est devenue presque un enfer. Les touristes sur place sont déçus. Une vacancière déplore ainsi un paysage "dénaturé". Roméo Rambinaising, un des restaurateurs autour de cette plage, a pourtant tout essayé pour se débarrasser de ces algues en putréfaction. Il a fini par jeter l'éponge, et a fermé son établissement.

La liaison maritime avec La Désirade interrompue

"Malheureusement, on risque de perdre tout le mois de mai à cause de ça. Ça va représenter, pour un mois de mai, entre 30 et 40 000 de chiffre d'affaires", fustige le restaurateur. Les sargasses proviennent de l'Atlantique et envahissent les Caraïbes. À l'échelle de la Guadeloupe, ces bancs d'algues ont contraint la seule liaison maritime avec La Désirade à s'interrompre, ce qui aggrave l'isolement de l'île. Pour parer au plus urgent, les habitants de La Désirade font appel aux pêcheurs pour les transporter.