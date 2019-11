Fos-sur-Mer : le ras-le-bol des riverains, victimes de la pollution

La plus grande zone industrielle de France, et la plus polluée, se trouve à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Les taux de cancer y sont deux fois plus élevés qu'ailleurs, comme en témoigne une habitante qui a perdu son père chimiste des suites de la maladie. Elle avait confié pour Infrarouge, émission diffusée le 15 octobre dernier sur France 2, que tous ses voisins ou presque étaient morts. "Presque tout le monde est décédé de maladies (...) soit très jeunes vers la quarantaine ou soit juste avant la retraite ou juste après la retraite", regrettait-elle.

De nombreux problèmes de santé

Des conditions de vie qu'une riveraine n'accepte plus. Sa maison est située face aux usines. Cette femme de 77 ans l'assure : "Quand il y a le mistral comme aujourd'hui tout est rouge. Vous étendez le linge, c'est tout rouge". Depuis son installation, il y a 12 ans, elle souffre d'une broncho-pneumopathie. Son mari a quant à lui été touché par un cancer du poumon et une insuffisance respiratoire.

