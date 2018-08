Floride : alerte aux algues toxiques

Une ceinture d'algues s'étire sous près de 100 kilomètres et étouffe les plages de Floride (États-Unis), dans le golfe du Mexique. Conséquences : des milliers de poissons morts se sont échoués sur le sable. La responsable : une microalgue qui prolifère et qui produit une neurotoxine mortelle pour la faune marine. Les eaux sont déjà polluées par les engrais et les écoulements d'égouts. Si la prolifération des algues est un phénomène naturel, qui se produit presque tous les ans en été, cette pollution vient l'aggraver.

Déjà un précédent

Une situation qui fait fuir les touristes. Les restaurateurs sont même prêts à tout pour les faire rester. Certains n'hésitent pas à distribuer "des produits à respirer pour que l'odeur soit supportable", explique Joe Farrell. Pour retrouver une telle prolifération d'algues en Floride, il faut remonter à 2006. À l'époque, le phénomène avait duré dix-sept mois.

