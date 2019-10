Essonne : des communes demandent la fermeture d'une usine Seveso

Des cuves pleines de gaz et d'hydrocarbure. Au total, 150 000 m3 de produits dangereux sont stockés sur un site Seveso de Grigny (Essonne). Le maire de Ris-Orangis, une commune riveraine, demande la fermeture de l'usine. "Il y a trois risques majeurs, d'abord pour les salariés des entreprises à proximité. Le deuxième risque est pour les usagers du RER à proximité et le troisième risque concerne la Seine", estime l'élu PS Stéphane Raffali.

"Si jamais ça explose, il y a tout qui saute"

Installé dans la commune depuis les années 1960, le site est coincé entre la Seine et une ligne de RER qui voit passer 143 000 personnes chaque jour. "Si jamais ça explose, il y a tout qui saute", craint Raimond Felzines, un riverain. Face à l'inquiétude, les collectivités territoriales tentent de faire démanger les usines. Une réunion avait lieu mardi 1er octobre entre les élus et les entreprises pour trouver une solution. Pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé entre l'État et les communes concernées.

