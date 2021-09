Éruption aux Canaries : la lave du volcan Cumbre Vieja a atteint l'océan Atlantique

Aux Canaries (Espagne), sur l'île de La Palma, la lave du volcan Cumbre Vieja a finalement atteint l'océan dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 septembre. Les autorités craignaient cette rencontre entre l'eau et la lave, susceptible de provoquer des émanations de gaz toxique.

Des immenses colonnes de fumée s'envolent dans le ciel de l'île de La Palma, aux Canaries (Espagne). La lave du volcan Cumbre Vieja se déverse en continu, mercredi 29 septembre, dans l'océan Atlantique, émettant des gaz potentiellement toxiques. Les autorités espagnoles redoutaient ce scénario, mais il semblerait que le pire soit pour l'instant évité.



Les émissions de gaz n'ont pas été aussi fortes

Sur des images, on peut en effet voir que le vent pousse les fumées vers le large, loin des habitations. "En ce moment, la lave tombe sur une couche de lave dans la mer, et ça diminue le risque de gaz toxiques, explique Angel Cervero, capitaine de la garde civile espagnole. Mais on surveille le vent. Aujourd'hui, il y a de forts vents qui dispersent la colonne de gaz un peu partout." C'est vers 23 heures, mardi 28 septembre, que la lave a touché l'océan pour la première fois. Mais au point de contact, les émissions de gaz n'ont pas été aussi fortes qu'annoncées. Pour autant, les mesures de sécurité ont été maintenues jusqu'à nouvel ordre.