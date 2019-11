Environnement : les fleuves européens pollués par le plastique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le navire scientifique Tara, habitué à sillonner les océans et les eaux du Grand Nord, revient d'une mission menée cette fois-ci sur les fleuves européens. Ses conclusions pointent une pollution aux microplastiques, provenant à 80% des déchets qui finissent dans les cours d'eau. Pour lutter contre ce phénomène, des bénévoles font la chasse au plastique et aux décharges sauvages aux bords des fleuves et rivières, comme en Seine-et-Marne.

Des bénévoles tentent de nettoyer les cours d'eau

"Là, j'ai un sac en plastique que je ne peux pas récupérer", constate Sylvie Courtesolle, armée de gants de bonne volonté. "Avec les pluies qu'on a actuellement, le niveau d'eau risque de monter et tout va être emporté et partir à la mer", explique la bénévole. Certains produits mettront près de cinq cents ans à se décomposer. "100% des fleuves qu'on a regardés étaient pollués par ce plastique", rapporte Jean-François Ghiglione, directeur scientifique du bateau Tara.

